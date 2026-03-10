3.73 BYN
Беларускі барэц Магамедханаў заваяваў золата чэмпіянату Еўропы сярод моладзі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Магамедхан Магамедханаў, прадстаўнік вольнага стылю, прынёс беларускай камандзе першы медаль чэмпіянату Еўропы па барацьбе сярод спартсменаў, якім больш за 23 гады. Турнір праходзіць у Сербіі.
Нашаму спартсмену не было роўных у вагавай катэгорыі да 65 кілаграмаў. У фінальным паядынку Магамедханаў уступаў расіяніну Джамбулату Кізінаву 0:8, але пераламіў ход сутычкі і заваяваў золата.
Адзначым, што 11 сакавіка выступленні на турніры пачнуць дзяўчаты. Завершацца спаборніцтвы 15 сакавіка.