Беларускі барэц Магамедханаў заваяваў золата чэмпіянату Еўропы сярод моладзі

Магамедхан Магамедханаў, прадстаўнік вольнага стылю, прынёс беларускай камандзе першы медаль чэмпіянату Еўропы па барацьбе сярод спартсменаў, якім больш за 23 гады. Турнір праходзіць у Сербіі.

Нашаму спартсмену не было роўных у вагавай катэгорыі да 65 кілаграмаў. У фінальным паядынку Магамедханаў уступаў расіяніну Джамбулату Кізінаву 0:8, але пераламіў ход сутычкі і заваяваў золата.

Адзначым, што 11 сакавіка выступленні на турніры пачнуць дзяўчаты. Завершацца спаборніцтвы 15 сакавіка.

