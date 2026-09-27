Беларускі заваявалі бронзу на чэмпіянаце свету па спартыўнай акрабатыцы ў Пезара
Жаночая каманда Беларусі па спартыўнай акрабатыцы ўвайшла ў тройку лепшых на чэмпіянаце свету 2026 года, які праходзіць у італьянскім Пезара, паведамляе БЕЛТА.
Беларускі Ульяна Малчанава, Соф'я Ліцкевіч і Яна Міневіч заваявалі бронзу ў камбінаванай праграме груп, якая спалучае статычныя і тэмпавыя элементы. Удзел у фінале прынялі спартсменкі з 10 краін, за сваё выступленне нашы дзяўчаты атрымалі 28,460 бала і занялі 3-е месца ўслед за камандамі Кітая і ЗША. 3-е месца ўслед за камандамі Кітая і ЗША.
У барацьбе за медаль беларускі ўсяго на 0,02 ачка абышлі каманды Украіны і Расіі. Днём раней Малчанава, Ліцкевіч і Міневіч занялі 4-е месца ў дынамічных практыкаваннях, вечарам 27 верасня Ульяна, Соф'я і Яна пазмагаюцца за прызы ў балансавых практыкаваннях.
Раней у нядзелю нашы Адрыян Трафімовіч і Дар'я Мінюк паказалі восьмы рэзультат у спаборніцтвах змешаных пар. Усяго планетарны форум па спартыўнай акрабатыцы ў Італіі сабраў больш як 250 атлетаў з 30 краін.