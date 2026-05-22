Беларускія гімнасткі дапушчаны на чэмпіянат Еўропы ў Балгарыі з дзяржсімволікай
Беларускі выступяць на чэмпіянаце Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў Балгарыі пад флагам сваёй краіны. Еўрапейскі гімнастычны саюз прызнаў рашэнні па адмене ўсіх абмежаванняў на выступленне атлетаў з Беларусі і Расіі. Інфармацыя апублікавана на афіцыйным сайце арганізацыі.
Прайшло ледзь больш як два тыдні пасля заявы Міжнароднага алімпійскага камітэта аб паўнацэнным вяртанні нашых спартсменаў на сусветную арэну. І гімнастыка - адзін з пазітыўных прыкладаў, як трэба хутка рэагаваць іншым федэрацыям. У раскладзе кантынентальнага форуму, які стартуе ў Варне 27 мая, ужо паказана Беларусь, а не AIN-1, як было раней. Нагадаем, напярэдадні ў Мінску завяршыўся чэмпіянат краіны. Ён стаў кантрольным для нашых дзяўчат (больш падрабязна - глядзіце відэа).