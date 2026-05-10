Беларусы Гурцыеў і Туравінаў заваявалі золата чэмпіянату Еўропы па тхэквандо
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трыумфальнае вяртанне беларусаў на еўрапейскую арэну: вечарам 12 мая ў нямецкім Мюнхене адразу два прадстаўнікі краіны падняліся на вышэйшую ступень п'едэстала гонару чэмпіянату Еўропы па тхэквандо.
Лепшым на кантыненце ў вазе да 80 кг стаў Раман Туравінаў, які ў фінальным супрацьстаянні ў двух раўндах быў мацнейшы за спартсмена з Украіны. Яшчэ адну ўзнагароду вышэйшай пробы заваяваў Георгій Гурцыеў у вагавой катэгорыі да 58 кг. Ён на сваім шляху да золата справіўся з прадстаўнікамі Партугаліі, Харватыі, Турцыі і Італіі.
Атлеты выступалі на першынстве пад дзяржаўнай сімволікай, і гімн Беларусі ў Германіі прагучаў двойчы.
Раней бронзу першынства заваяваў Арцём Плоніс.
13 мая ў барацьбу за медалі ўступяць адразу тры беларускія спартсмены.