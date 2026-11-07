Беларусы - сярэбраныя прызёры чэмпіянату свету па пажарна-выратавальным спорце. У сталіцы Азербайджана завяршылася сусветнае першынство сярод ратавальнікаў. Баку прымала яго ўпершыню.

За тытул пераможцаў змагаліся каманды з 14 краін - жаночыя і мужчынскія. 4 дні - 4 выпрабаванні, у кожным прысутнічаюць элементы пажарнай справы: уздым па штурмавой лесвіцы, праца з пажарнымі рукавамі і тушэнне ўзгарання. Зыход усёй гонкі вырашыўся 7 лістапада. Па выніках усіх дзён складаных спаборніцтваў на другую прыступку п'едэстала падняліся і мужчынская, і жаночая беларускія зборныя.

Вырашальнай была дысцыпліна "баявое разгортванне". У гэты дзень звычайна на стадыёне самае вялікае напружанне. Інтрыга трымаецца да апошняга забегу. У 2026 годзе ў дысцыпліне 2 новыя сусветныя рэкорды: ад мужчынскай зборнай Казахстана і дзяўчат з Расіі. Але і беларускі паказалі блізкі да саперніц вынік. Як змагаліся спартсмены за перамогу, пакажам 8 лістапада ў "Галоўным эфіры".