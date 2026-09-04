Беларусы заваявалі першыя медалі на Сусветных гульнях качэўнікаў

У беларусаў ёсць першыя медалі на Сусветных гульнях качэўнікаў. Напярэдадні ў самба ў катэгорыі да 79 кг серабро выйграў Уладзіслаў Мардусевіч. Перад вырашальнай сутычкай беларус атрымаў тры перамогі, але ў фінале саступіў прадстаўніку Кыргызстана Феліксу Уланбекаву. Для беларускай зборнай гэта выдатны вынік.

Яшчэ адзін медаль у скарбонку зборнай прынёс Аляксандр Хвашчэўскі. Ён выйграў бронзу ў армрэстлінгу ў катэгорыі да 90 кг. У гэтай жа дысцыпліне беларусы Данііл Вярэніч і Аляксандр Луцкевіч спыніліся за крок ад п'едэстала, яны сталі чацвёртымі.

Нагадаем, на Сусветных гульнях качэўнікаў Беларусь прадстаўляюць 9 спартсменаў у трох відах спорту: самба, армрэстлінг і барацьба.