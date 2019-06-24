Беларускія дзюдаісты змагаюцца за медалі на "Чыжоўка-Арэне"

Увага беларускіх балельшчыкаў сёння прыкавана да "Чыжоўка-Арэны". Там выступаюць нашы дзюдаісты. Ужо дакладна вядома, што медальная скарбонка ў гэтым відзе спорту будзе адкрытая. На гэтай пляцоўцы ІІ Еўрапейскіх гульняў працуе Павел Капуцкі.



Барацьбу за медалі працягваюць два прадстаўнікі Беларусі. Даніэль Мукетэ выйшаў у чвэрцьфінал у катэгорыі да ста кілаграмаў. Там саступіў, але ў суцяшальнай сутычцы выйграў і будзе біцца за бронзу. У жанчын у катэгорыі звыш 78 кілаграмаў наша Марына Слуцкая дабралася да фіналу. У паўфінале адолела спартсменку з Азербайджана. Мінімум серабро ў нас ёсць!



І скажу яшчэ: дзюдо разам з боксам і бадмінтонам той від, дзе спаборніцтвы Еўрапейскіх гульняў сумешчаныя з чэмпіянатам Еўропы. Спартсмены так і гавораць: мы змагаемся адразу за два медалі. І хоць прамыя пуцёўкі ў Токіа тут не разыгрываюцца, пераможца набярэ столькі рэйтынгавых ачкоў, што для пападання на Алімпіяду хопіць!



Таму ўдвая перажываем за Даніэля Мукетэ і Марыну Слуцкую! Сутычкі за медалі пачнуцца ў пяць вечара.