Беспрэцэдэнтнае па маштабе спартыўнае шоу "Грані немагчымага" прайшло на "Мінск-Арэне"
Відовішчнасць спорту, нацыянальны каларыт розных краін і яскравыя эмоцыі - усё гэта аб'ядноўвае маштабнае шоу "Грані немагчымага". Перад шматлікімі гледачамі выступілі напярэдадні на "Мінск-Арэне" прадстаўнікі розных дысцыплін. Сярод іх зоркі сусветнага маштабу.
"Мінск-Арэна" - найбуйнейшы шматфункцыянальны спартыўны комплекс Беларусі. Такога будынка па складанасці тэхнічнага выканання ў краіне не існуе. За сваю гісторыю аб'ект прымаў сусветнага маштабу і спаборніцтвы, і канцэрты, і форумы, і шоу. Аднак новая планка была заваявана напярэдадні.
Больш за 300 чалавек (гэта супрацоўнікі комплексу і падрадчыкі) амаль 10 дзён працавалі без перапынку для таго, каб "Мінск-Арэна" аказалася гатовая да рэалізацыі самых смелых задумак. Арганізатары ўсталявалі 68 акустычных сістэм, амаль 1000 светлавых прыбораў і 11 медыяэкранаў. Яшчэ былі сканструяваны 3 перасовачныя сцэнічныя платформы (гл. відэа).