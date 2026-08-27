Браты Протасы дапамаглі спецшколе ў Віцебску ў рамках дабрачыннага хакейнага "Тура зорак"

Дапамога віцебскай спецыяльнай школе № 26 стала адным з вынікаў дабрачыннага хакейнага "Тура зорак", які прайшоў у сярэдзіне лета ў сталіцы Паўночнага рэгіёна Беларусі.

У ліпені дружына, якая складалася з гульцоў НХЛ, АХЛ і КХЛ, гуляла з мясцовым "Віцебскам" і перамагла з лікам 5:2. Пераможцы атрыманую прызавую суму вырашылі накіраваць на добрыя справы.

Частка дапамогі ўжо аказана: так, браты Ілья і Аляксей Протасы прыехалі ва ўстанову і перадалі сухі басейн, а таксама мяккія комплексы. Іх будуць выкарыстоўваць у рабоце з дзецьмі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Акрамя таго, у школе ў верасні з'явіцца спартыўны комплекс з паласой перашкод. Яго ўсталююць на вуліцы, каб дзеці маглі развіваць рухальную актыўнасць не толькі падчас заняткаў, але і на прагулках.

Па задумцы арганізатараў, "Тур зорак" стане штогадовай падзеяй і будзе праходзіць у розных гарадах Беларусі.