Дзякуй, мама: беларускія чэмпіёнкі распавялі пра галоўных людзей у сваім жыцці

За кожнай вялікай перамогай нашага спорту стаіць як вялікая дапамога дзяржавы, так і клопат, увага і любоў самых блізкіх. А менавіта мам. 14 кастрычніка ў нашай краіне адзначаць Дзень маці, яшчэ раз падкрэсліўшы, наколькі мама важная ў жыцці кожнай дачкі або сына.

Зараз на віду беларускія спартсменкі, якія нарадзіліся ў 90-я і пачатку нулявых, менавіта іх мамы дапамагалі ўстаць на ногі, аддавалі ўсё сваё цяпло і час, накіроўвалі на выбар правільнай дарогі ў жыцці.

Мы часта адзначаем нашых спартсменак як дзяўчат, здольных перамагаць не толькі на спартыўных арэнах у свеце, але і быць мацнейшымі за любыя акалічнасці. Асабліва робім гэта ў Год беларускай жанчыны. Але характар спартсменак, іх сіла, воля, імкненне да перамог і жаданне быць лепшым у імя роднай краіны быццам прымушае нас забыць, што гэтыя дзяўчаты яшчэ і дочкі для сваіх мам. І калі яны аказваюцца побач з імі, то забываюць пра спорт і дасягненні. Галоўнае, што побач мама (гл. відэа).