Эстафета перададзена Расіі: у Кыргызстане завяршыліся VI Сусветныя гульні качэўнікаў

VI Сусветныя гульні качэўнікаў завяршыліся. 6 верасня на іпадроме ў горадзе Чалпон-Ата адбылася афіцыйная цырымонія закрыцця.

Менавіта ў гэтым горадзе прайшла вялікая частка спаборніцтваў, такіх як барацьба і самы відовішчны від спорту - кок-бору, фінал якога адбыўся напярэдадні і завяршыў спаборніцкую праграму гульняў.

У агульным медальным заліку на 1-м месцы - зборная Казахстана, 2-е месца - у Кыргызстана, агульнакамандная бронза - у расіян. Каманда з Беларусі завяршыла Сусветныя гульні качэўнікаў з двума медалямі: бронзай у армрэслінгу і срэбрам у самба.

На цырымоніі закрыцця эстафета правядзення Сусветных гульняў качэўнікаў была перададзена Кыргызстанам Расійскай Федэрацыі. Наступная Алімпіяда стэпаў пройдзе праз два гады ў Казані.