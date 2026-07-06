Эстонію пазбавілі права правесці чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Эстонія дагулялася ў палітычныя байкоты, пазбавіўшыся права на правядзенне чэмпіянату Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ.
У Таліне хацелі забараніць уезд атлетам з Беларусі і Расіі, але ў Еўрапейскай стралковай канфедэрацыі жорстка асадзілі прыбалтыйскіх чыноўнікаў.
Паколькі чэмпіянат з'яўляецца кваліфікацыйным турнірам да Алімпійскіх гульняў у Лос-Анджэлесе і Еўрагульняў-2027, арганізатары абавязаны забяспечыць роўныя правы для ўсіх.
У выніку спартыўнае свята ў Таліна адабралі і перанеслі ў іспанскую Гранаду, пакінуўшы Эстонію сам-насам са сваімі псеўдапрынцыпамі і пустымі трыбунамі.