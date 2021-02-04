Гандбольная Ліга чэмпіёнаў: "Мяшкоў Брэст" згуляе з "Фленсбургам"

"Мяшкоў Брэст" аднаўляе выступленне ў гандбольнай Лізе чэмпіёнаў хатнім паядынкам супраць "Фленсбурга". Нагадаем, паядынак павінен быў адбыцца яшчэ ў лістападзе, аднак тады ў аднаго з нашых гандбалістаў выявілі каранавірус. Сёння ў Брэст завіталі 4 новаспечаныя чэмпіёны свету ў складзе зборнай Даніі, а таксама 2 сярэбраныя прызёры са Швецыі. У той жа самы час "Мяшкоў Брэст" не прайграе на сваёй пляцоўцы ўжо амаль год. Ці атрымаецца прадоўжыць гэтую пераможную серыю, даведаемся з прамой трансляцыі на "Беларусь 5" у 20:35.