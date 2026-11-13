Георгій Салавей заваяваў бронзавую ўзнагароду ў спаборніцтвах па брэйкінгу на юнацкай Алімпіядзе

Беларусы працягваюць паспяхова выступаць на IV летніх юнацкіх Алімпійскіх гульнях у Сенегале.

13 лістапада на трэцюю ступень п'едэстала гонару ўзняўся Георгій Салавей, які ўзяў бронзу ў брэйкінгу. У групавой стадыі беларус атрымаў дзве перамогі ў трох батлах. У ¼ Георгій аказаўся мацнейшы за прадстаўніка Італіі, аднак у паўфінале саступіў спартсмену з Кітая. У паядынку за трэцяе месца прадстаўнік Беларусі з лікам 2:1 па раўндах адолеў спартсмена з Польшчы.

У Дакары на спаборніцтвах пад эгідай МАК упершыню пасля перыяду палітычна матываваных санкцый беларускія атлеты выступаюць з нацыянальнай сімволікай.

У актыве беларусаў тры медалі. Раней па бронзе заваявалі Паліна Бяляўская і Максім Машлякевіч у плаванні.