Беларуская гімнастка Аліна Гарнасько аб'явіла аб завяршэнні спартыўнай кар'еры, паведамляе Telegram-канал Нацыянальнага алімпійскага камітэта краіны.

Аб сваім рашэнні 25-гадовая спартсменка заявіла на шоу "Грані немагчымага", якое адбылося на "Мінск-Арэне".

У спартыўнай кар'еры Аліны Гарнасько мноства дасягненняў, у тым ліку яна з'яўляецца бронзавым прызёрам Алімпіяды ў Токіа ў асабістым мнагабор'і.

У 2021 годзе спартсменка стала чэмпіёнкай свету ў практыкаванні са стужкай, таксама на яе рахунку дзве сярэбраныя і тры бронзавыя ўзнагароды сусветных першынстваў. Аліна Гарнасько шэсць разощ станавілася сярэбраным прызёрам чэмпіянатаў Еўропы і двойчы - бронзавым.

У НАК Беларусі падзякавалі спартсменцы за яркія выступленні, перамогі і ўклад у развіццё беларускай мастацкай гімнастыкі.