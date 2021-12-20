Цікавыя падзеі ў беларускім спорце ў рубрыцы "Матчбол"

Баскетбалісткі "Гарызонта", якія прадстаўляюць Мінскі рэгіён, перамагаюць у жаночым Кубку краіны, з чым мы дзяўчат і віншуем. У фінале атрымалася перамога над моцнымі мінскімі "Цмокамі". Таксама ў мужчынскім валейболе прайшоў фінал Кубка.

Пра гэта далей у рубрыцы "Матчбол", але пасля эмоцый нашай хакейнай моладзі, якая выйшла ў эліту сусветнага хакея.



Шмат цікавых падзей у беларускім спорце адбылося на мінулым тыдні. Але, безумоўна, самая яскравая з іх – перамога хакейнай беларускай моладзі на чэмпіянаце свету ў першым дывізіёне і выхад у эліту.



Гэта быў сапраўды моцны турнір у выкананні нашай каманды. Да вырашальнага паядынку супраць Нарвегіі беларускія хлопцы падышлі з чатырма перамогамі ў чатырох матчах. І матч супраць апошняга апанента атрымаўся драматычным. Хакеісты з Нарвегіі выйшлі наперад, 2:0. Аднак нашы хлопцы паказалі характар і перамаглі, 3:2. У наступным годзе зборная Беларусі згуляе ў наймацнейшым дывізіёне.



Такія эмоцыі былі пасля матча. А вось так пракаменціраваў вынік галоўны трэнер зборнай Сяргей Стась.



"Шахцёр" пацвярджае флагманскі статус у беларускім валейболе, аднак у фінале Кубка краіны не сустрэў сур'ёзнага супраціўлення. Чацвёрты раз у сваёй біяграфіі ўладальнікамі Кубка Беларусі па валейболе сталі гульцы салігорскага "Шахцёра". Напярэдадні ў Гомелі ў фінальным паядынку быў разбіты віцебскі "Марка-ВДТУ", 3:0. Заўважым, што па турнірнай сетцы "Шахцёр" сустрэўся са сваім галоўным канкурэнтам - мінскім "Будаўніком" - яшчэ на стадыі чвэрцьфіналу і тады перамог. MVP фіналу прызнаны нападаючы "гарнякоў" Андрэй Марчанка.



Бронзавыя медалі турніру заваявала гомельская "Энергія", якая ў паядынку за трэцяе месца абышла "Барысаў-БДУФК", 3:0.



Дзінара Алімбекава завяршае каляндарны год у топ-3 агульнага заліку Кубка свету, пры гэтым ні разу не падняўшыся на прызавы подыум у асабістых гонках. Але алімпійская чэмпіёнка паказвае якасную стабільнасць, займаючы высокія месцы ў кожнай гонцы. У заліку Кубка нацый беларускі ідуць на пятай пазіцыі, а ў першай трэці сезон траплялі і ў тройку. Капітан каманды Антон Смольскі - восьмы ў агульным заліку. Гэта значнае дасягненне для спартсмена. Мужчынская каманда - шостая ў свеце. Адзін з лепшых у сезоне - мінчанін Дзмітрый Лазоўскі.

Чацвёрты этап завяршыўся напярэдадні ў Францыі мас-стартамі. Пяты пачнецца ўжо ў наступным годзе. Мужчынскі спрынт у Аберхофе прызначаны на 6 студзеня.