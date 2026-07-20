Іспанія другі раз стала чэмпіёнам свету па футболе, абгуляўшы Аргенціну

Зборная Іспаніі другі раз заваявала тытул чэмпіёна свету па футболе, перадае БЕЛТА.

У фінальным паядынку 23-га планетарнага форуму іспанцы перамаглі ў Нью-Джэрсі каманду Аргенціны з мінімальнай перавагай у ліку - 1:0. У першай палове сустрэчы невялікая перавага была на боку чэмпіёнаў Еўропы, паўднёваамерыканцы гулялі другім нумарам і нікому не ўдалося выйсці наперад.

У другім тайме гульня праходзіла па тым жа сцэнарыі і мяч таксама не пабываў у варотах - 0:0. У дадатковы час аргенцінцам прыйшлося гуляць у меншасці пасля выдалення Энца Фернандэса. Іспанцы здолелі скарыстацца перавагай у самым пачатку другой паловы авертайма - на 106-й хвіліне паядынку Феран Торэс забіў пераможны гол.

У паўфінале аргенцінцы атрымалі валявую вікторыю над англічанамі - 2:1, а Іспанія ўпэўнена перамагла фіналістаў мінулага чэмпіянату свету - французаў - 2:0. На цяперашнім сусветным першынстве іспанцы прапусцілі ўсяго адзін гол, забіўшы 14 мячоў у вароты сапернікаў. Толькі ў стартавым паядынку падапечныя Луіса дэ ла Фуэнтэ згулялі ўнічыю з Каба-Вердэ (0:0), а затым атрымалі сем вікторый запар.

Для іспанцаў гэта быў другі фінал - у 2010 годзе ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы яны ўпершыню сталі чэмпіёнамі свету, абгуляўшы ў дадатковы час каманду Нідэрландаў з лікам 1:0. Зборная Аргенціны сёмы раз гуляла ў фінале чэмпіянату свету. Да цяперашняй сустрэчы ў яе актыве былі па тры залатыя ўзнагароды (1978, 1986, 2022) і сярэбраныя (1930, 1990, 2014).

У паядынку за бронзу планетарнага форуму зборная Англіі перамагла французаў з лікам 6:4. У складзе каманды, якая прайграла, галявы дубль аформіў Кіліян Мбапэ, які стаў лепшым бамбардзірам турніру, забіўшы 10 мячоў.

Зборная Бразіліі пяць разоў станавілася чэмпіёнам свету, у Італіі, Германіі па чатыры тытулы, тры - у Аргенціны, па два - у Францыі, Уругвая і Іспаніі, адзін раз перамагалі футбалісты Англіі.