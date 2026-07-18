Хто і чаму спрабуе заблакіраваць вяртанне беларускага гандбола на сусветную арэну

Асобныя еўрапейскія кіраўнікі збіраюць кааліцыю, каб перашкодзіць вяртанню зборнай Беларусі па гандболе на сусветную арэну. Аб гэтым у эксклюзіўным інтэрв'ю "Першаму інфармацыйнаму" расказаў старшыня Беларускай федэрацыі гандбола Уладзімір Канаплёў.

Нагадаем, Міжнародная федэрацыя прыслухалася да апошніх рэкамендацый МАК і адмяніла забарону на ўдзел беларускіх атлетаў у турнірах пад сваёй эгідай.

Уладзімір Канаплёў, старшыня Беларускай федэрацыі гандбола:

"Яны адной рукой дазволілі, а другой, паглядзіце, сказалі, што будуць раіцца з Еўрапейскай федэрацыяй гандбола, як паглядзіць Еўрапейская федэрацыя і гэтак далей. Увесь гандбол самага высокага ўзроўню засяроджаны ў Еўропе, таму з Еўрапейскай федэрацыяй гандбола прыйдзецца лічыцца. Не столькі з федэрацыяй, сама федэрацыя не супраць, а менавіта з усімі палітычнымі сіламі, якія падштурхоўваюць спартсменаў, падштурхоўваюць кіраўнікоў спорту ў вызначаных краінах, каб яны дзейнічалі і супраць Беларусі, і супраць Расіі".

Таксама стала вядома, што зборныя Беларусі і Расіі могуць прыняць удзел у Кубку Міжнароднай федэрацыі гандбола. У выпадку станоўчага рашэння каманды выступяць у адной групе з Балгарыяй, Люксембургам і Літвой.