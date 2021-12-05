Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам Кубка Саюзнай дзяржавы па самба

У Сочы працягваецца статусны Кубак Саюзнай дзяржавы па самба, у якім прымаюць удзел 16 наймацнейшых спартсменаў свету па персанальным запрашэнні ў абсалютнай вагавай катэгорыі. У рамках спаборніцтва праходзяць круглыя сталы, майстар-класы, аўтограф-сесіі з легендамі віду спорту і шматлікае іншае. Накіраваў прывітанне ўдзельнікам, арганізатарам і гасцям кубка і Прэзідэнт Беларусі. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што, нягледзячы на нядоўгую гісторыю, сочынскі турнір як сімвал непарушнага беларуска-расійскага сяброўства ўжо мае свае добрыя традыцыі, высокі статус і, несумнеўна, вялікую будучыню.