МАК зняў усе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў
Беларускія атлеты адноўлены ў сваіх правах! Міжнародны алімпійскі камітэт зняў усе абмежаванні ў дачыненні да нашых спартсменаў.
Рашэннем выканкама МАК яны могуць выступаць на ўсіх міжнародных стартах з флагам і гімнам без якіх-небудзь абмежаванняў. Гэта датычыцца ў тым ліку каманд, якія ўдзельнічаюць у спаборніцтвах, што праводзяцца міжнароднымі федэрацыямі.
Як патлумачылі ў міжнародным ведамстве, прычынай адмены абмежаванняў для беларускіх спартсменаў з'яўляецца імкненне МАК захаваць па-сапраўднаму глабальную спартыўную платформу.
Акрамя таго, МАК адзначае, што кваліфікацыя да Алімпійскіх гульняў 2028 года ў Лос-Анджэлесе і зімовых юнацкіх Алімпійскіх гульняў пачынаецца ўжо гэтым летам, і для беларускіх атлетаў важна ўдзельнічаць у адборы на роўных з усімі ўмовах.