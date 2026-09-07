Мінскае "Дынама" стартуе ў сезоне КХЛ 7 верасня матчам супраць "Тарпеда"

Мінскае "Дынама" стартуе ў новым сезоне КХЛ. У рэгулярным чэмпіянаце беларускаму клубу трэба будзе правесці 68 паядынкаў - 34 бітвы дома і столькі ж у гасцях.

У міжсезонні "зубры" правялі 2 кантрольныя турніры: "Кубак Мінска" і "Кубак мэра Масквы". Каманда Сяргея Брыліна атрымала 5 перамог у 7 сустрэчах, пры гэтым закінуўшы вялізную колькасць шайбаў. Эксперты адзначылі, што "бела-сінія" сталі дзейнічаць нават больш агрэсіўна, чым у папярэднія гады. Галоўны трэнер "мінчан" у эксклюзіўным інтэрв'ю "Першаму інфармацыйнаму" падкрэсліў, што не хацеў разбураць сістэму, якая працавала. План на год - гуляць у актыўны з атакамі хакей.

Першы паядынак "зуброў" у новым спаборніцкім годзе пройдзе на "Мінск-Арэне" 7 верасня. У госці завітала ніжагародскае "Тарпеда". Чакаецца, што бітва адбудзецца пры аншлагу на трыбунах. Нагадаем, рэалізаваны 9 тыс. сезонных абанементаў. Стартавае ўкіданне прызначана на 19:10, а перад ім пройдзе перадматчавае шоу. "Дынамаўцы" просяць прыходзіць гледачоў загадзя, каб не парушыць рэжым блэкаута. У ядро стадыёна не будуць пускаць падчас перадматчавага шоу.