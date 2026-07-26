Мінскі трыятлон - 2026: спартсмены адправіліся на дыстанцыю 226 км
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Спартсмены адправіліся па маршруце ўжо ў 5 раніцы. Удзельнікам неабходна пераадолець 3 км 800 м уплаў, затым 180 кіламетраў на ровары і 42 км 200 м бегу. Як адзначылі арганізатары, першага фінішора няпростай дыстанцыі варта чакаць праз 8 з паловай гадзін з моманту старту. Каля 13:00 мы даведаемся імя першага трыумфатара.
Таксама сёння быў дадзены старт дыстанцыі "Палавінка" - 113 кіламетраў. Крыху пазней на маршруты адправяцца ўдзельнікі ў дысцыплінах "Алімпік" і "Спрынт".