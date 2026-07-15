Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Міжнародная федэрацыя гандбола зняла абмежаванні з беларусаў

Усё больш спартыўных ведамстваў пачынае прытрымлівацца рэкамендацый МАК аб вяртанні беларускіх спартсменаў на сусветную арэну. Чарга дайшла і да камандных гульнявых відаў спорту.

Міжнародная федэрацыя гандбола прыняла рашэнне зняць усе абмежаванні з нашых спартсменаў. Беларускія каманды будуць выступаць на планетарных і кантынентальных стартах пад дзяржаўным флагам і гімнам.

Ужо восенню ў Мінску запланаваны Кубак наймацнейшых па гандболе, у якім выступіць нацыянальная каманда Беларусі і госці з іншых краін.

Разделы:

СпортГрамадстваГандбол
x

Чытайце таксама