Міжнародная федэрацыя гандбола зняла абмежаванні з беларусаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Усё больш спартыўных ведамстваў пачынае прытрымлівацца рэкамендацый МАК аб вяртанні беларускіх спартсменаў на сусветную арэну. Чарга дайшла і да камандных гульнявых відаў спорту.
Міжнародная федэрацыя гандбола прыняла рашэнне зняць усе абмежаванні з нашых спартсменаў. Беларускія каманды будуць выступаць на планетарных і кантынентальных стартах пад дзяржаўным флагам і гімнам.
Ужо восенню ў Мінску запланаваны Кубак наймацнейшых па гандболе, у якім выступіць нацыянальная каманда Беларусі і госці з іншых краін.