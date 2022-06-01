Моладзевая зборная Беларусі па футболе абгуляла аднагодкаў з Кіпра

Моладзевая зборная Беларусі па футболе атрымлівае другую перамогу запар над Кіпрам у рамках кваліфікацыі на чэмпіянат Еўропы 2023! Дружына Сяргея Ясінскага сёння ў Ерэване апынуліся мацнейшай за апанента - 2:0. Давыскіба і Ложкін вызначыліся. У беларусаў пасля васьмі згуляных матчаў стала 12 балаў, у ідучых другімі грэкаў 17 ачкоў, дастаць іх магчыма, але для гэтага беларусам неабходна перамагаць і Партугалію, і Ісландыю і пры гэтым разлічваць, што Грэцыя прайграе Кіпру і тым жа партугальцам. Нагадаем, другое месца дазволіць згуляць у стыкавых матчах. Наступную гульню беларусы правядуць 4 чэрвеня супраць Партугаліі - матч пройдзе таксама ў Ерэване.