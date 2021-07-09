3.64 BYN
Пажаданні Прэзідэнта на летнія Алімпійскія гульні: Спартыўныя дасягненні - не толькі асабісты трыумф, за вамі народ Беларусі
Лозунг "Спорт - па-за палітыкай" даўно забыты, а спартыўныя дасягненні сёння прыраўноўваюцца да палітычных перамог.
Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка на ўрачыстых провадах беларускай дэлегацыі на ХХХІІ летнія Алімпійскія гульні ў Токіа. Поспехі нашых спартсменаў на маючай адбыцца Алімпіядзе павінны стаць адказам тым людзям, якія спачатку ўзялі ад краіны ўсё што можна, а зараз жадаюць ёй паражэння, а таксама тым краінам, якія ўвялі санкцыі. У Палацы Незалежнасці сабраліся не толькі спартсмены і трэнеры, але і алімпійцы мінулых гадоў, праслаўленыя чэмпіёны, якія сімвалізуюць сувязь пакаленняў. Маючыя адбыцца Гульні стануць цалкам асаблівымі.
У канчатковым выязным складзе 109 спартсменаў у 20 відах спорту і 90 дысцыплінах. Прагназаваць медальны вынік - справа няўдзячная, аднак у кулуарах спецыялісты адзначаюць, што камандзе па сілах перасягнуць мінулае дасягненне ў Рыа-дэ-Жанэйра. Галоўнае ж - годна прадставіць краіну, якая па прызнанні капітана каманды Івана Ціхана зрабіла ўсё магчымае, каб атлеты падышлі да форуму ў лепшай форме.
І.Ціхан: Кожны алімпіец зараджаны на перамогу
На ўрачыстых провадах Іван Ціхан ад імя ўсіх спартсменаў вымавіў клятву з абяцаннем зрабіць усё магчымае, каб праславіць Беларусь. Алімпіяда ў Токіа, якая была адкладзеная на год, пачнецца 23 ліпеня і, паводле апошніх паведамленняў, пройдзе без гледачоў, як замежных так і японскіх.
Ужо заўтра першыя беларусы адправяцца ў Токіа. Гэта будзе каманда па плаванні. Медыцынскай службай выпрацаваны рэкамендацыі для лепшай акліматызацыі ў Японіі. Як мінімум за пяць дзён да старту спартсмены прыедуць на месца будучых бітваў. Таксама прыйдзецца выконваць нялёгкі антыкавідны пратакол.