Паліна Бяляўская заваявала бронзу юнацкай Алімпіяды ў Дакары

Паліна Бяляўская - бронзавы прызёр юнацкіх Алімпійскіх гульняў. Гістарычную ўзнагароду для нашай зборнай спартсменка заваявала на кароннай дыстанцыі - 50 метраў вольным стылем. Беларуска прадэманстравала бліскучы фініш, уступіўшы толькі саперніцам з Харватыі і Новай Зеландыі. Нагадаем, менавіта Бяляўская была сцяганосцам нашай каманды на цырымоніі адкрыцця ў Дакары. І вось - яркае пацверджанне статусу лідара.

Паліна Бяляўская, бронзавы прызёр Летніх юнацкіх Алімпійскіх гульняў - 2026:

"У басейне тэмпература як мінімум на 2 градусы цяплейшая, чым звычайна. Было не вельмі камфортна плыць, але я справілася. Я несла сцяг на адкрыцці і потым даведалася, што ёсць такая традыцыя: хто нясе сцяг, той не заваёўвае медалі. Але сёння атрымалася развеяць гэтую традыцыю".

Адзначым, у складзе беларускай дэлегацыі сем спартсменаў. Яны будуць прадстаўлены ў стральбе з лука, фехтаванні, тхэквандо і брэйк-дансе. Мультыспартыўны форум для атлетаў ва ўзросце да 18 гадоў завершыцца 13 лістапада.