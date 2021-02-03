Прадстаўлены дапаможнік для спартсменаў і балельшчыкаў Алімпіяды па гарантаванні COVID-бяспекі

Дадатак для смартфонаў, адмоўныя тэсты на каранавірус і жорсткае абмежаванне кантактаў. Аргкамітэт будучай Алімпіяды ў Токіа і МАК прадставілі першы дапаможнік для спартсменаў і балельшчыкаў па гарантаванні COVID-бяспекі на летніх Гульнях. Па задумцы арганізатараў, атлеты будуць выкарыстоўваць мабільны дадатак. У праграме ім трэба будзе адчытвацца аб стане здароўя.

Удзельнікам спаборніцтваў загадана пазбягаць кантактаў з навакольнымі і выконваць дыстанцыю 2 метры паміж сабою за межамі арэн. Спартсменам нельга будзе наведваць Гульні ў якасці гледачоў. За два тыдні да паездкі ў Японію атлеты абавязаны прадаставіць арганізатарам адмоўны тэст на COVID-19. Таксама ўдзельнікі старту здадуць пробы па прыбыцці ў Токіа.

Балельшчыкам забаронена выкарыстоўваць крычалкі на стадыёнах. Фанаты могуць падтрымліваць зборныя апладысментамі. Правілы будуць растлумачвацца і дапаўняцца. Наступная версія дакумента будзе апублікаваная ў красавіку.