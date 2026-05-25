Прэзідэнцкі спартклуб запусціў новы праект "Спорт і двор"
Злучыць у адным занятку спорт і творчы крэатыўны падыход і пры гэтым атрымаць магчымасць выйграць грашовы прыз, аказваецца, вельмі проста. Прэзідэнцкі спартыўны клуб працягвае заахвочваць моладзь да актыўнага ладу жыцця і рыхтуецца запусціць новы праект "Спорт і двор".
На працягу некалькіх гадоў у розных абласных і раённых цэнтрах, малых гарадах адчыняліся шматфункцыянальныя спартыўныя пляцоўкі, на якіх усе ахвочыя маглі займацца спортам у любы час. Дарэчы, сёння іх функцыянуе больш як 150. Зараз гэтыя трэніроўкі можна сумясціць з творчасцю і пазмагацца за перамогу ў конкурсе.
Павел Ягораў, памочнік старшыні Прэзідэнцкага спартыўнага клуба:
"Мы будзем кожны тыдзень кожнага летняга месяца даваць заданне. Для ўсёй краіны яно будзе аднолькавым: комплекс практыкаванняў для выканання менавіта на гэтым шматфункцыянальным комплексе, які неабходна выканаць жанчынам, мужчынам, сем'ям, людзям ва ўзросце 50+. Выконваючы гэты комплекс практыкаванняў, неабходна запісаць крэатыўнае відэа".
Відэа неабходна будзе выкласці ў сацсетках і абавязкова з адзнакай акаўнта Прэзідэнцкага спартыўнага клуба і праекта "Спорт і двор". Першае заданне з'явіцца ўжо 15 чэрвеня. А вось рэгістрацыя для ўдзелу ў праекце ўжо ідзе.