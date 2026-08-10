Шкурдай выйшла ў фінал чэмпіянату Еўропы на дыстанцыі 200 м на спіне
Беларуска Анастасія Шкурдай выйшла ў фінал кантынентальнага форуму на дыстанцыі 200 м на спіне, паведамляе БЕЛТА.
Чэмпіянат Еўропы па водных відах спорту прымае Парыж. У другім паўфінале Шкурдай фінішавала чацвёртай з вынікам 2 мін. 10,76 сек. У агульнай табліцы па выніках двух заплываў Анастасія стала сёмай. Фінал на 200-метроўцы на спіне пройдзе вечарам 11 жніўня.
23-гадовая брэстчанка з'яўляецца бронзавым прызёрам планетарнага форуму 2024 года на гэтай дыстанцыі. Таксама ў актыве Шкурдай два асабістыя медалі з чэмпіянатаў Еўропы на кароткай вадзе.
Акрамя таго, у аўторак за ўзнагароду турніру ў сталіцы Францыі паспрачаецца наш Рыгор Пякарскі, які пабіў рэкорд Беларусі на дыстанцыі 50 метраў батэрфляем. На стометроўцы брасам Ілья Шымановіч заняў 12-е месца і застаўся па-за заўтрашнім фіналам.
Усяго беларускую каманду на чэмпіянаце Еўропы ў Парыжы прадстаўляюць 8 плыўцоў, у тым ліку Аліна Змушко, Анастасія Куляшова, Уладзімір Мамекін і Іван Шамшурын. Спаборніцтвы прадоўжацца па 16 жніўня.