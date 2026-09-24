Смольскія выйгралі мас-старты на лыжаролерах на чэмпіянаце Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Антон і Дзінара Смольскія выйгралі мас-старты на чэмпіянаце краіны па летнім біятлоне. Спаборніцтвы адбыліся ў спарткомплексе "Раўбічы". У мужчын лідар зборнай Антон на чатырох агнявых рубяжах памыліўся толькі аднойчы і на фінішы абышоў Дзмітрыя Лазоўскага на 21 секунду.
Бронзу з хвілінным адставаннем забраў Мікіта Лобастаў. У дзяўчат 3 штрафныя кругі не перашкодзілі Дзінары Смольскай больш чым на хвіліну апярэдзіць Аліну Зайцаву, якая стала другой. А тройку прызёраў замкнула Алена Кулак.