3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
Салігорскі "Шахцёр" згуляе з "Брэстам" у рамках паўфіналу Кубка Прэзідэнта па хакеі
Салігорскі "Шахцёр" дзейнічаў абсалютна дакладна, як і прадказваў галоўны трэнер "Брэста" Сяргей Пушкоў. Аб гэтым у інтэрв'ю Агенцтву тэленавін заявіў капітан брэсцкай дружыны Сяргей Шэлег.
25 сакавіка стартавалі серыі 1/2 фіналу Кубка Прэзідэнта. Нагадаем, "гарнякі" лепшыя ў рэгулярным сезоне Экстралігі, у той час як дружына з горада на Бугам прабілася ў накаўт-раўнд праз серыю плэй-ін.
Другая сустрэча каманд у рамках паўфінальнай серыі стартуе ў 19:55. Прамая трансляцыя на тэлеканале "Беларусь 5".