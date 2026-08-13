Сталічнае "Дынама" згуляе супраць "Шанхайскіх драконаў" у рамках Кубка Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Народная каманда вяртаецца на лёд. Ужо 13 жніўня балельшчыкі змогуць убачыць у справе свой любімы клуб. Сталічнае "Дынама" пачынае выступленне на хатнім Кубку Мінска. Першым сапернікам "зуброў" стануць "Шанхайскія драконы". Стартавае ўкідванне прызначана на 19:00.
15 жніўня "бела-сінія" выйдуць на лёд супраць магнітагорскага "Металурга".
Турнір прыме сталічная "Алімпік-Арэна", і білеты на ўсе матчы мінскага "Дынама" ўжо прададзены. Найлепшая каманда трыа згуляе ў вырашальным паядынку з пераможцам паралельнай групы, дзе выступаюць "Сібір", "Адмірал" і "Сочы". Фінал адбудзецца 17 жніўня.