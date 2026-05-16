"Тарпеда-БЕЛАЗ" і "Віцебск" згулялі ўнічыю ў 8-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе ў Вышэйшай лізе
Аўтар:Максім Кембель
Ззаду 8-мы тур чэмпіянату Беларусі па футболе ў Вышэйшай лізе. Інтрыг і напружаных момантаў хапае. Так, у Жодзіне сустракаліся "Тарпеда-БЕЛАЗ" і "Віцебск" - каманды з сярэдзіны турнірнай табліцы, якім як паветра патрэбны станоўчыя эмоцыі, а значыць, перамога.
У гэтым сезоне "Тарпеда-БЕЛАЗ" і "Віцебск" не робяць ніякіх гучных заяў: каманды ідуць ад гульні да гульні, што адлюстроўваецца і ў дыспазіцыі клуба ў турнірнай табліцы: ФК "Тарпеда-БЕЛАЗ" - 9-ты, "Віцебск" - на 10-й пазіцыі.
У абодвух роўная колькасць балаў - па 9, гэта значыць, гэта сустрэча можа вырашыць адну лакальную інтрыгу: ці атрымаецца ў кагосьці з апанентаў здзейсніць невялікі рух уверх у агульным заліку Вышэйшай лігі (больш падрабязна - глядзіце відэа).