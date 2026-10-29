Трыумф на ЧС і цёплая сустрэча: зборная Беларусі па грэка-рымскай барацьбе вярнулася на Радзіму

Зборная Беларусі па грэка-рымскай барацьбе, якая ўзрушыла планетарны форум у Астане, вярнулася на Радзіму.

Секунды змянілі шмат што, у тым ліку і гісторыю беларускай барацьбы. Беларускі гімн на "Барыс-Арэне" прагучаў у гонар ужо двухразовага чэмпіёна свету. Беларус Кірыл Маскевіч у "звышвалідольнай" сутычцы перамог расіяніна Артура Саргсяна. Гэта той самы выпадак, калі беларуская халаднакроўнасць зрабіла сваю справу і прынесла краіне залаты медаль чэмпіянату свету і столькі яркіх эмоцый пры сустрэчы дома.

Кірыл Маскевіч, двухразовы чэмпіён свету па барацьбе:

"Гэта, напэўна, самая прыемная частка. Мы сумавалі па гімне і сцягу. Стоячы на п’едэстале, не атрымалася б адчуць поўны смак перамогі, калі б усяго гэтага не было. Таму бязмежна рады, што ў гонар мяне гучаў гімн Рэспублікі Беларусь. І буду рады, калі гэта заматывуе чыёсьці сэрца стаць таксама чэмпіёнам свету".

На гэтым лік узнагарод беларускіх класікаў не скончыўся. Першым медальны скарб зборнай папоўніў Шуай Мамедаў, падняўшыся на трэцюю прыступку п’едэстала ганару. Яшчэ адну ўзнагароду з бронзавым адлівам у самай цяжкай вагавай катэгорыі здабыў Павел Глінчук.

Павел Глінчук, бронзавы прызёр чэмпіянату свету па барацьбе:

"Больш станоўчых эмоцый я адчуў за Кірыла. Паміж маім 3-м месцам і яго 1-м было 20-30 хвілін. Нават не паспеў парадавацца за сябе, як тут жа выйграў Кірыл, я быў вельмі натхнёны".

Такіх цёплых сустрэч Нацыянальны аэрапорт Мінск не бачыў ужо даўно. Гэта трыумфальнае вяртанне не толькі дадому, але і на міжнародную арэну. За гады адхілення свет забыўся, хто тут мацнейшыя, прыйшла пара ўспамінаць.

Ігар Пятрэнка, галоўны трэнер зборнай Беларусі па грэка-рымскай барацьбе:

"Звыш 150 краін, але мы сталі трэцімі ў медальным заліку. У нас паехалі 6 спартсменаў з 10. Наша мэта - залаты алімпійскі медаль. Таму мы ідзём да гэтай мэты, як лакаматыў".

Чэмпіянат свету працягваецца ў Астане. Ужо 29 кастрычніка барацьбу за медалі пачнуць беларускія вольнікі.