У Мінску прайшоў папулярны турнір па настольным тэнісе "Чырвоная ракетка - 2026"
Трэці турнір па настольным тэнісе "Чырвоная ракетка" сабраў аматараў гэтага віду спорту ў Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе. Папулярнасць спаборніцтваў расце. Сёлета рэкордная колькасць удзельнікаў - каля паўсотні.
Сяргей Ковальчук, міністр спорту Беларусі:
"І дыпламаты, і вядомыя спартсмены, і чыноўнікі ад спорту, і чыноўнікі ад дзяржаўных органаў. Выдатнае баўленне часу, таму што працоўны тыдзень прайшоў, трэба крыху разгрузіцца, падрыхтавацца да наступнага працоўнага тыдня. Што лепш можа быць за спорт? У нас арыентаваная дзяржава на нацыянальны прынцып - гэта аздараўленне нацыі, таму здароўе толькі тут можна набыць, на спартыўнай пляцоўцы".
Турнір прымеркаваны да дзяржаўнага свята - Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі.