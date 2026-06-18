3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У Пухавіцкім раёне стартаваў VIII Рэспубліканскі турнір па тарфяным футболе
Аўтар:Андрэй Казлоў
Сапраўдны футбольны запал развіваецца ў Пухавіцкім раёне, дзе стартаваў VIII Рэспубліканскі турнір па тарфяным футболе. Цалкам экстрэмальныя ўмовы не палохаюць удзельнікаў, у тым ліку і каманду Белтэлерадыёкампаніі, якая ўжо правяла пераможную першую гульню.
Анастасія Рудзкая, карэспандэнт тэлеканала "Першы інфармацыйны":
"Я ўпершыню на тарфяным футболе і наогул на футбольнай пляцоўцы. Мне падаецца, усё выйшла добра".
Інжынер мантажу тэлеканала "Першы інфармацыйны" Ягор Лісоўскі - аўтар гола.