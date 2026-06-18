Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

У Пухавіцкім раёне стартаваў VIII Рэспубліканскі турнір па тарфяным футболе

Сапраўдны футбольны запал развіваецца ў Пухавіцкім раёне, дзе стартаваў VIII Рэспубліканскі турнір па тарфяным футболе. Цалкам экстрэмальныя ўмовы не палохаюць удзельнікаў, у тым ліку і каманду Белтэлерадыёкампаніі, якая ўжо правяла пераможную першую гульню.

Анастасія Рудзкая, карэспандэнт тэлеканала "Першы інфармацыйны":

"Я ўпершыню на тарфяным футболе і наогул на футбольнай пляцоўцы. Мне падаецца, усё выйшла добра".

Інжынер мантажу тэлеканала "Першы інфармацыйны" Ягор Лісоўскі - аўтар гола.

Разделы:

Спорт