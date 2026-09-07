Уладальніцай галоўнага прыза праекта "Спорт для ўсіх" стала Наталля Кароткая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад ёгі і пілатэса да аэробікі 1980-х і Animal Flow - "РУХ FEST", які стаў часткай вялікага праекта Прэзідэнцкага спартыўнага клуба, напярэдадні аб'яднаў на стадыёне "Дынама" тысячы гасцей.
"РУХ FEST" стаў фінальнай кропкай вялікага розыгрышу. На працягу трох месяцаў па выхадных удзельнікі праекта "Спорт для ўсіх" трэніраваліся на 6 сталічных лакацыях і зараблялі за свае заняткі балы.
Тыя, хто набраў 300 балаў, а такіх аказалася 690, і сталі ўдзельнікамі галоўнага розыгрышу. Пераможцай апынулася Наталля кароткая.