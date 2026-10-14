Васіліна Хандошка прэтэндуе на званне "Спартсменка года" World Aquatics

Беларуска Васіліна Хандошка прэтэндуе на званне "Спартсменка года" ў сінхронным плаванні, якое прысуджаецца кожны сезон World Aquatics. Спартсменка гэтым летам на чэмпіянаце Еўропы ў Парыжы заваявала дзве ўзнагароды: золата - у адвольнай праграме, серабро - у тэхнічным практыкаванні. Дарэчы, золата форуму стала першым у суверэннай гісторыі нашай краіны.

Прагаласаваць за беларуску можна ў афіцыйным акаўнце World Aquatics у Instagram. У каментарыях да допісу трэба проста пакінуць лайк за Васіліну Хандошку. Адзначым, што ўжо пачалася падрыхтоўка да новага сезона. Галоўны старт 2027 года - гэта чэмпіянат планеты ў Венгрыі.