3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
VIII рэспубліканскі турнір па тарфяным футболе прайшоў у Пухавічах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Каманда Белтэлерадыёкампаніі пераможна стартавала ў групавым этапе і паказала самаадданую барацьбу. Акрамя таго, гэты від футбола няпросты - трэба змагацца не толькі з сапернікам, але і з няпростым пакрыццём. За 8 гадоў правядзення спаборніцтваў расце ўзровень інфраструктуры і цікавасць гледачоў да гульні.
Аляксей Кушнарэнка, старшыня Мінаблвыканкама:
"12 каманд разыгралі першы кубак. Праз 2 гады гэты турнір перамясціўся ў Пухавіцкі раён і атрымаў новы імпульс у сваім развіцці. Тут з'явілася ўнікальная тарфяная арэна з шасцю палямі, са стацыянарнымі трыбунамі, а колькасць удзельнікаў ужо дасягнула 27. Прычым турнір стаў міжнародным".
Пухавіцкі раён з задавальненнем прымае гэта свята спорту.