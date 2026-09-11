World Aquatics патрэбавала забяспечыць уезд на спаборніцтвы спартсменам з Беларусі і Расіі

Спорт павінен заставацца па-за палітыкай. Міжнародная федэрацыя водных відаў спорту (World Aquatics) абавязала краіны, якія прымаюць спаборніцтвы пад сваёй эгідай, забяспечыць уезд для ўдзельнікаў з Беларусі і Расіі.

World Aquatics адной з першых структур стала прытрымлівацца рэкамендацый МАК па допуску беларускіх атлетаў без абмежаванняў. Аднак спартсмены сутыкнуліся з парадоксам: допуск ёсць, але еўрапейскія краіны дазвалялі выступаць толькі ў нейтральным статусе.

Напрыклад, на нядаўнім чэмпіянаце Еўропы ў Парыжы зборная змагалася без нацыянальнай сімволікі. Зараз краіна - гаспадыня турніру будзе абавязана прытрымлівацца законаў Алімпійскай хартыі. А калі якая-небудзь дзяржава не гатова прымаць беларусаў і расіян, тады і пляцоўкай для міжнародных форумаў яна не стане.