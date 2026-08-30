Яўген Залатой выйграў серабро чэмпіянату свету па акадэмічным веславанні

Беларус Яўген Залатой заняў другое месца на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні ў сталіцы Нідэрландаў Амстэрдаме, піша БЕЛТА.

У папярэдніх заездах у мужчынскай адзіночцы стартавалі 37 весляроў, да фіналу дайшла мацнейшая шасцёрка. У вырашальнай гонцы 30 жніўня Залатой перасёк фінішную лінію другім з рэзультатам 6 мін. 38,33 сек. Чацвёртае ў кар'еры золата ЧС узяў немец Олівер Цайдлер (6:35,22), трэцім стаў нарвежац Юнас Юэль (6:44,03). Раней у Амстэрдаме Яўген выйграў адборачны заезд, чвэрцьфінал і паўфінал.

Год таму на планетарным форуме ў Шанхаі Залатой заваяваў бронзу. Таксама беларус з'яўляецца сярэбраным прызёрам Алімпійскіх гульняў у Парыжы і чэмпіёнам Еўропы - 2025. На першынстве кантынента гэтага года ў пачатку жніўня Яўген быў другім следам за Цайдлерам.

Усяго на ЧС выступілі 18 беларускіх весляроў у 6 відах праграмы. Валерыя Шэндэль фінішавала чацвёртай у жаночай легкаважнай адзіночцы, Мікіта Карнееў заняў шостае месца ў лёгкай вазе ў хлопцаў. Таццяна Клімовіч і Алена Фурман замкнулі дзясятку ў двойцы парнай, таксама дзясятым стаў наш экіпаж у мужчынскай васьмёрцы. Беларускі квартэт у мужчынскай чацвёрцы парнай размясціўся на 16-м радку.