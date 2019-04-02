Юныя біятланісты паспяхова завяршылі вучэбна-трэніровачны збор у аўстрыйскім Рамзау

Юныя страляючыя лыжнікі, якія з'яўляюцца лепшымі па выніках этапаў Кубка Беларускай федэрацыі біятлона, паспяхова завяршылі першы ў іх кар'еры замежны вучэбна-трэніровачны збор. На працягу тыдня 14 біятланістаў (пароўну хлопчыкаў і дзяўчынак) асвойвалі нюансы гарналыжнай падрыхтоўкі ў аўстрыйскім Рамзау. Такі эксперымент прайшоў пры падтрымцы Беларускай федэрацыі біятлона. Для ўдзельнікаў Кубка магчымасць патрэніравацца ў адным з найбуйнейшых гарналыжных цэнтраў стала яшчэ адным матыватарам у барацьбе за перамогу на спаборніцтвах.



