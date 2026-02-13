3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Захапляльныя паядынкі: беларусы заваявалі 20 медалёў на старце турніру па самба на прызы Прэзідэнта
20 медалёў, з іх 6 залатых, заваявалі беларусы на старце Міжнароднага турніру па самба на прызы Прэзідэнта Беларусі. Усяго ж напярэдадні - у першы дзень спаборніцтваў - было разыграна 11 камплектаў медалёў.
Сёлета форум адзначае 30-гадовы юбілей. Кіраўнік дзяржавы накіраваў вітальнае пасланне ўдзельнікам, гасцям і арганізатарам спаборніцтваў. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ключавыя асаблівасці гэтага старту, які праводзіцца на ўзроўні еўрапейскіх і сусветных чэмпіянатаў, уключаюць у сябе сумленную барацьбу і захапляльныя, уражлівыя паядынкі, якія праходзяць у духу сяброўства.
Канкурэнцыя гэтым разам сур'ёзная. Прыбылі самбісты з 10 краін. У састаў нашай дружыны ўвайшлі наймацнейшыя барцы ў сваіх вагавых катэгорыях. Таксама прадстаўлена і таленавітая моладзь. Прамую трансляцыю фіналаў сёння глядзіце на тэлеканале "Беларусь 5" з 15:00.