Захапляльныя паядынкі: беларусы заваявалі 20 медалёў на старце турніру па самба на прызы Прэзідэнта

20 медалёў, з іх 6 залатых, заваявалі беларусы на старце Міжнароднага турніру па самба на прызы Прэзідэнта Беларусі. Усяго ж напярэдадні - у першы дзень спаборніцтваў - было разыграна 11 камплектаў медалёў.