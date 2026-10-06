Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Зборная Беларусі па футболе згуляе супраць Фінляндыі ў Будапешце

Аўтар:

6 кастрычніка зборная Беларусі па футболе правядзе матч супраць Фінляндыі ў сталіцы Венгрыі. Беларускай камандзе патрэбна перамога, каб сур'ёзна прэтэндаваць на першае месца ў сваёй групе Лігі нацый. Поспех у гэтай гульні дазволіць беларусам абысці фінаў па ачках і ўключыцца ў прамую барацьбу за павышэнне ў класе.

Нагадаем, у папярэдняй сустрэчы беларусы разграмілі Сан-Марына - 4: 0.

Паядынак пачнецца ў 21: 45 па мінскім часе і пройдзе без гледачоў.

Раздзелы:

СпортФутбол
x

Чытайце таксама