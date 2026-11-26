Зборная краіны па плаванні адправілася ў Кітай. Пекін гатовы прымаць чэмпіянат свету на кароткай вадзе. Планетарны форум пройдзе з 1 па 6 снежня. Некалькі дзён неабходны камандзе для таго, каб прайсці акліматызацыю і адаптацыю ў "Водным кубе".

Нарматывы адбору выканалі 7 беларусаў на 17 дыстанцыях. У Паднябеснай будзем балець за Аліну Змушко, Анастасію Куляшову, Арцёма Ермака, Рыгора Пякарскага, Івана Шамшурына, Анастасію Шкурдай і Ілью Шымановіча. Хтосьці з іх "разганяўся" на этапах Кубка свету, іншыя маюць за спінай толькі адзін кантрольны старт - гэта нядаўні чэмпіянат Беларусі (глядзіце відэа).