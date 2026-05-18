Зборная Беларусі па пляжным футболе згуляе супраць каманды Турцыі ў рамках Еўралігі

Калізей па пляжным футболе ў іспанскім горадзе Эль-Пуэрта-дэ-Санта-Марыя гатовы да Еўралігі. Стартуе новы сезон неафіцыйнага чэмпіянату Старога Свету. Для зборнай Беларусі гэта адзіны міжнародны турнір у календары.

У групе А элітнага дывізіёна сапернікамі беларусаў будуць гульцы Турцыі, Чэхіі і Партугаліі. У квартэце В пазмагаюцца каманды Швейцарыі, Польшчы, Іспаніі і Літвы. У паўфінал выйдуць па дзве лепшыя дружыны з кожнага пула.

У эксклюзіўным інтэрв'ю "Першаму інфармацыйнаму" галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболе Нікалас Альварада паразважаў пра апанентаў (глядзіце відэа).

