Зборная Беларусі па пляжным футболе згуляе супраць каманды Турцыі ў рамках Еўралігі
Калізей па пляжным футболе ў іспанскім горадзе Эль-Пуэрта-дэ-Санта-Марыя гатовы да Еўралігі. Стартуе новы сезон неафіцыйнага чэмпіянату Старога Свету. Для зборнай Беларусі гэта адзіны міжнародны турнір у календары.
У групе А элітнага дывізіёна сапернікамі беларусаў будуць гульцы Турцыі, Чэхіі і Партугаліі. У квартэце В пазмагаюцца каманды Швейцарыі, Польшчы, Іспаніі і Літвы. У паўфінал выйдуць па дзве лепшыя дружыны з кожнага пула.
У эксклюзіўным інтэрв'ю "Першаму інфармацыйнаму" галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболе Нікалас Альварада паразважаў пра апанентаў (глядзіце відэа).