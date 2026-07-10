Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Жаночая зборная Беларусі заваявала серабро моладзевага ЧЕ па веласіпедным спорце на трэку

Беларускія спартсмены працягваюць папаўняць скарбонку медалёў на моладзевым чэмпіянаце Еўропы па веласпорце на трэку.

9 ліпеня ў нямецкім Котбусе жаночая зборная краіны ў складзе Паліны Конрад, Ксеніі Шынкарэнка, Адэліны Сакун і Аліны Кароткінай заваявала серабро ў камандным праследаванні. Характэрна, што ўсе чатыры спартсменкі - прадстаўніцы Магілёўскага рэгіёна.

Нагадаем, ужо ў стартавы спаборніцкі дзень наша Паліна Конрад выйграла золата ў гонцы з выбываннем.

Разделы:

СпортВеласпорт
x

Чытайце таксама