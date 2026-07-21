Беларускія навукоўцы ствараюць новыя лекі з дапамогай штучнага інтэлекту

У Беларусі ствараюць лекі з дапамогай штучнага інтэлекту. Навукоўцы Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі Акадэміі навук выкарыстоўваюць суперкамп’ютар для распрацоўкі новых прэпаратаў. Лічбавы мозг перабірае малекулы, шукае слабыя месцы вірусаў і прапаноўвае формулы новых прэпаратаў. Зараз вядуць даследаванні па COVID-19, сухотах і анкалагічных захворваннях.

"У выпадку з SARS-CoV-2 мы шукалі злучэнні з вялікіх баз даных, каб знайсці, як іх можна перапрафіляваць і знайсці эфектыўныя малекулы супраць SARS-CoV-2, якія яшчэ не запатэнтаваныя. З сухотамі была іншая задача - нам трэба было згенерыраваць прынцыпова новыя злучэнні, якіх яшчэ няма на рынку і няма ў запатэнтаваных базах. Мы выкарысталі мадэлі нейронавых сетак для прадказання структуры гэтых малекул. Атрыманыя малекулы паказалі добрую эфектыўнасць і нізкую таксічнасць, зараз яны знаходзяцца на біялагічных выпрабаваннях", - расказала навуковы супрацоўнік лабараторыі Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі Ганна Карпенка.

Уладзімір Каранік, старшыня Прэзідыума НАН Беларусі: "Гэты напрамак вельмі перспектыўны. Ён дае шанц паскорыць распрацоўкі новых лекавых сродкаў, найбольш запатрабаваных нашымі пацыентамі, каб гэты лабараторны працэс займаў не гады, дзесяцігоддзі, а быў скарочаны. Зразумела, што працэс клінічных выпрабаванняў, ацэнкі бяспекі, эфектыўнасці (усё, што датычыцца бяспекі чалавека) будзе традыцыйны".

Распрацоўкі ў галіне фармакалогіі з выкарыстаннем штучнага інтэлекту ўжо атрымалі міжнароднае прызнанне. Адзін з яркіх прыкладаў - супрацоўніцтва з універсітэтам Шанхая: сумесны скрынінг баз даных для пошуку прэпаратаў супраць COVID-19. Беларускі суперкамп’ютарны цэнтр дазваляе будаваць мадэлі, якія недаступны многім замежным калегам.