Беларускія студэнты перамаглі ў I Міжнароднай алімпіядзе па інфармацыйных тэхналогіях
Каманда студэнтаў з Беларусі атрымала перамогу ў I Міжнароднай алімпіядзе па інфармацыйных тэхналогіях у Мінску. Спаборніцтва стала працягам рэспубліканскага праекту IT-Challenge.
Дадзены турнір выйшаў на міжнародны ўзровень і сабраў удзельнікаў не толькі з Беларусі, але і Расіі, Кітая і Кыргызстана. Каманды спаборнічалі ў двух кірунках: штучны інтэлект і кібербяспека. Вырашалі практычныя кейсы.
Арганізатары ўпэўнены, што алімпіяда па інфармацыйных тэхналогіях зусім хутка зноў аб'яднае таленавітых студэнтаў і стане пунктам прыцягнення для новых ідэй і перадавых распрацовак.