У НАН Беларусі распрацавалі мадэльны закон аб тэхналогіях ШІ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі распрацаваў мадэльны закон па штучным інтэлекце. Яго рэкамендуюць выкарыстоўваць у краінах Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Дакумент апісвае асноўныя паняцці і прынцыпы працы ў сферы, каб штучны інтэлект прыносіў карысць, а не станавіўся пагрозай. Законапраект прыняты Міжпарламенцкай асамблеяй СНД.
Сёння штучны інтэлект - гэта не толькі новыя магчымасці, але і рызыкі, таму пытанне прававога рэгулявання асабліва актуальнае.