Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У НАН Беларусі распрацавалі мадэльны закон аб тэхналогіях ШІ

Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі распрацаваў мадэльны закон па штучным інтэлекце. Яго рэкамендуюць выкарыстоўваць у краінах Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Дакумент апісвае асноўныя паняцці і прынцыпы працы ў сферы, каб штучны інтэлект прыносіў карысць, а не станавіўся пагрозай. Законапраект прыняты Міжпарламенцкай асамблеяй СНД.

Сёння штучны інтэлект - гэта не толькі новыя магчымасці, але і рызыкі, таму пытанне прававога рэгулявання асабліва актуальнае.

Разделы:

ТэхналогііНавука
x

Чытайце таксама